TIRRENO, Per la finale doppio esodo: Praga e Franchi

Nell'edizione odierna de' Il Tirreno è presente un articolo dedicato alla finale di domani sera di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Sono passati trentatré anni dall'ultima finale Europea, praticamente è passata una generazione intera e molti tifosi non hanno nemmeno un ricordo dell'ultima volta. Trentatré anni fa la Fiorentina affrontava la Juventus in finale di Coppa Uefa ma l'esito non fu quello sperato dai tifosi viola. Adesso però, dopo così tanto tempo, i viola avranno un'altra chance e la voglia di vedere la propria squadra sul tetto della Confernce è più forte anche di quel brutto ricordo di tanti anni fa. Praga da ieri sta diventando il nuovo centro del mondo viola. I tifosi sono consapevoli di essere alla vigilia di una partita che può valere una stagione e molto di più per i viola. Da ieri è iniziato l'esodo: ieri diecimila attraverso aerei, pullman o macchine sono partiti verso Praga.

Diecimila hanno voluto essere a fianco della squadra di Italiano, nonostante le limitazioni dei biglietti dovuti dalla capienza stadio. In soli seimila però troveranno posto all'interno dello stadio e altri trentamila hanno deciso di raggiungere la capitale della Repubblica Ceca anche senza biglietto, per loro è pronta la "FanZone" dove potranno incitare la squadra e guardare la partita. A Firenze è aperto il Franchi che accoglierà trentamila sostenitori. Saranno aperti Tribuna, Maratona e Curva Fiesole, dove i tifosi potranno sostenere la squadra tutti insieme. Oltre al tabellone luminoso, saranno allestiti maxischermi nei pressi della porta dietro la Ferrovia. I biglietti (con un costo di 5 euro) sono stati bruciati in appena tre giorni, perché la voglia di vedere la Fiorentina non conosce ostacoli.