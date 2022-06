TIRRENO, Non solo Dodo: le idee per la fascia

In casa Fiorentina il nome caldo per le corsie è quello di Dodo, terzino destro dello Shakthar Donekst con cui l'operazione sembra ben avviata. Il brasiliano è uno dei fiori all'occhiello della formazione ucraina, tanto che a gennaio il Bayern Monaco aveva offerto 30 milioni per il suo cartellino. Adesso, spiega Il Tirreno, con lo scoppio della guerra e la sospensione dei campionati, il club ucraino ha necessità di fare cassa, con una vendita netta (niente prestiti) di almeno 10 milioni.

Potrebbe essere Dodo quindi il sostituto di Alvaro Odriozola, di rientro a Madrid (sponda Real) dopo il prestito in viola ma, come riportato da Il Tirreno, la Fiorentina punta anche almeno altre due alternative di spessore: si tratta di Nahuel Molina, esterno dell'Udinese e della Nazionale argentina, e Raoul Bellanova, difensore classe 2000 del Cagliari; entrambi nomi di spicco e reduci da una grande stagione a livello personale, sia sull'argentino che sul nazionale under 21 ci sono però gli interessi di big come Juventus ed Inter.