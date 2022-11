TIRRENO, Milenkovic eguaglia Bati e Antognoni

Nikola Milenkovic raggiunge in una classifica particolare due giocatori come Giancarlo Antognoni e Gabriel Batistuta. Il centrale serbo dopo la partita contro il Brasile, riporta l'edizione odierna de Il Tirreno, è diventato uno dei tre giocatori nella storia della Fiorentina ad aver giocato almeno due Mondiali. Gli altri due giocatori di questa classifica, come citato prima, sono le due icone viola (1978 e 1982 Antognoni) (1994 e 1998 Batistuta). Mentre per quanto riguarda Milenkovic, la prima apparizione in questa competizione risale al 2018 in Russia.