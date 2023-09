TIRRENO, Le scelte di Italiano per il match con l'Udinese

"Tutti concentrati sulla sfida contro Sottil senior. E Italiano fa le prove per tornare a vincere", così titola Il Tirreno in attesa della partita di domani contro l'Udinese. Il tecnico Vincenzo Italiano sta già studiando i possibili ballottaggi. In porta dovrebbe tornare Terracciano, così come Dodo. Quarta potrebbe far riposare Ranieri, in vista del turno infrasettimanale col Frosinone, mentre Parisi può rilevare Biraghi.

In attacco Nzola farà di tutto per farsi perdonare dopo il gol sbagliato in Belgio, continuando a fare la staffetta con Beltran. Nico dovrebbe rimanere a riposo, e a al suo posto è pronto Brekalo ma Sottil scalpita per affrontare il padre.