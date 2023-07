TIRRENO, Gli arabi su Amrabat. I viola chiedono 30 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' Il Tirreno si concentra sul centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il marocchino è nel mirino di diverse squadre e negli ultimi giorni si è interessato a lui anche il campionato arabo, in particolare l'Al-Ahli Saudi. La Viola vuole venderlo almeno per trenta milioni, che però, fino ad oggi, sono stati considerati troppi per tutte le squadre che si sono interessate (Manchester United e Atletico Madrid su tutte).

Con gli arabi, ormai padroni del calciomercato, si potrebbe raggiungere un'intesa, considerando che si sono interessati anche a Ikoné, Cabral e Gonzalez. Per impedire che il marocchino arrivi al ritiro della Fiorentina serve un'accelerata da parte di un acquirente. Al club gigliato non importa dove vada a giocare il centrocampista, tanto la linea della separazione tra i due è già tracciata, basta che sia il prima possibile e per la giusta cifra in modo da poter fare mercato e togliersi un potenziale problema dentro casa.