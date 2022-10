TIRRENO, Bianco e non solo: è la meglio gioventù

All'interno delle pagine odierne de Il Tirreno troviamo un approfondimento sui giovani calciatori della Fiorentina. È la meglio gioventù -si legge-, rigorosamente a tinte viola. Perché Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 e della nazionale under 20, ha fatto in Conference League il suo debutto europeo con i grandi. Lui che Italiano aveva buttato dentro già alla sua prima partita in assoluto a Firenze, in Coppa Italia contro il Cosenza. Bianco al suo ingresso in campo al Tynecastle ha stupito tutti per la determinazione con cui è entrato, adesso per chiudere il cerchio gli manca il debutto in Serie A. Ma come riporta il quotidiano, non è l’unico giovane viola che sogna il grande salto. Ci sono anche i vari Distefano, Favasuli, Krastev o Toci, tutti già messi in mostra in ritiro a Moena. Con l’arrivo del Viola Park avranno tutti modo di essere visti al meglio agli occhi di Italiano, per dare un ulteriore spinta ad un vivaio che da sempre ha sfornato talenti.