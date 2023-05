TIRRENO, Basilea in crisi, la Fiorentina con un sogno

L'edizione odierna de'Il Tirreno dedica uno spazio ala partita di giovedì sera, che vede la Fiorentina contro il Basilea per l'andata della semifinale di Conference League. Italiano, per alleggerire la mole di lavoro e le tensioni in vista della partita, ieri ha concesso un giorno di riposo. Non sono ventiquattro ore di stop a fare la differenza: è più importante l'equilibrio psicologico e fisico, per permettere la squadra di esprimersi al meglio.

Il Basilea non sta attraversando il suo momento migliore in campionato, data la sconfitta contro lo Zurigo e l’espulsione del centrocampista Xhaka. Vincenzo Italiano vuole tenere tutti sulle spine con nessuna esclusione in partenza, oltre Milenkovic che deve scontare la squalifica. Gli unici quasi sicuri del posto sono Terracciano, Dodo, che rappresenta il valore aggiunto di questa Fiorentina, Biraghi e Cabral, dato che hanno riposato a Napoli. Il resto sono tutti sulla corda, pronti a dare il massimo per convincere il tecnico viola a schierarli titolari. Anche i tifosi faranno la loro parte: saranno trentamila al Franchi con il sogno di raggiungere una finale e vivere una stagione indimenticabile.