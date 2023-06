THE GUARDIAN, West Ham vuole un trofeo dopo anni duri

Il West Ham è alla sua prima finale europea dopo 47 anni. L'edizione odierna del The Guardian, noto giornale inglese, racconta degli anni duri degli Hammers dall'ultima finale fino ai giorni di oggi e lo fa tramite un tifoso della squadra londinese: "Nel 1976 avevo 16 anni in una notte piovosa a Upton Park e guardavo gli Irons battere l'Eintracht Frankfurt 3-1 e raggiungere la finale di Coppa delle Coppe. Purtroppo abbiamo perso la finale per 4-2 contro l'Anderlecht, ma non ha avuto molta importanza. Ho visto il West Ham vincere la FA Cup a Wembley nel 1975 e di nuovo nel 1980. Gli Hammers hanno raggiunto e vinto la finale di League Cup nel 1981, ma da lì in poi sono arrivati ​​i 43 anni di dolore dall'ultima volta che abbiamo vinto un trofeo. Nel 2003 gli Irons sono riusciti nell'impresa di retrocedere con 42 punti realizzati in campionato. Negli anni successivi abbiamo ingaggiato Carlos Tevez e Javier Mascherano, ma ci siamo dimenticati che erano di proprietà di altri club ed erano qui solo in prestito. Il club è stato prelevato dal milionario islandese Bjorgolfur Gudmundsson, ma poi ha perso la sua fortuna nella stretta creditizia del 2008. Il West Ham è stato salvato da David Sullivan e David Gold ed è tornato a disputare una finale, sperando di essere più fortunati".