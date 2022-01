STAMPA, DV9-Viola ai ferri corti: l'Arsenal offre 70 mln

Spazio al caso Vlahovic anche sulle colonne del quotidiano La Stampa: come spiega il giornale questa mattina, a tenere banco in questi giorni è anche il caso legato al numero 9 viola. Il serbo e la Fiorentina sono ai ferri corti da quando l'attaccante, nonché storico sogno della Juventus, ha rifiutato il rinnovo e puntato i piedi per andare via la prossima estate o addirittura tra un anno, a zero. Una posizione che ha mandato su tutte le furie il patron Commisso e Barone, determinati invece a cedere il bomber viola in questa sessione di trattative. Del resto le proposte non mancano e proprio nei giorni scorsi l'Arsenal ha movimentato il mercato con un'offerta ufficiale da 60-70 milioni di. euro. Per gli inglesi, però, non sarà facile convincere gli agenti del classe 2000, che pretendono cifre altissime per le commissioni.