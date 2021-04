STADIO, Vlahovic, la vera sfida è contro Mihajlovic

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica questa mattina un approfondimento ad una sfida tutta particolare (e in salsa serba) che andrà in scena domenica allo stadio Dall'Ara, ovvero quella tra i due balcanici Sinisa Mihajlovic e Dusan Vlahovic, entrambi appunto serbi che si confronteranno a distanza per portare in dote alle rispettive squadre delicati punti salvezza. Il centravanti viola cerca il terzo gol di fila per salire a quota 18 reti stagionali (ed avvicinare sensibilmente la quota 20) ma non ha mai segnato al Bologna per cui dovrà riuscire a giocare anche contro la cabala. Sinisa invece, ex viola, non ha mai nascosto di essersi lasciato piuttosto male con Firenze dopo l'avventura del 2010-11 e vorrà vedere i suoi giocatori giocare una gara all'ultimo sangue per fare l'ultimo step salvezza (i rossoblù sono a 38 punti).