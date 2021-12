STADIO, Un poker nomi per il vice-DV9. E in pole...

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina è al lavoro per cercare di comprimere quanto possibile i tempi e arricchire il parco offensivo di Italiano. In cima alla lista resta Joao Pedro del Cagliari, un “esperto” che ben conosce le dinamiche del calcio italiano ma che non scala in una ideale graduatoria Toni Martinez del Porto da tempo in orbita viola, così come rimane sempre sui taccuini dei preferiti pure Borja Mayoral, in prestito alla Roma ma di proprietà del Real Madrid. Attenzione, poi, al possibile ritorno di fiamma per Simy, oggi sotto contratto con la Salernitana ma di proprietà del Crotone. Era stato osservato molto da vicino in estate, salvo poi decidere di continuare a dare fiducia a Kokorin