STADIO, Torreira carica la Fiorentina. E il riscatto...

Lucas Torreira è pronto a trascinare la Fiorentina alla finale di Coppa Italia e sui social ha fatto capire quanto ci crede e quanta voglia abbia di raggiungere questo traguardo: "Abbiamo fiducia, daremo la vita per conquistare la finale". Le sue statistiche sono già incredibilmente positive e i 5 gol in campionato lo testimoniano perché mai gli era accaduto prima d'ora. Inoltre è anche il secondo uruguaiano più efficace nell’area piccola dei principali 5 campionati europei, secondo soltanto a Suarez. Italiano si affida a lui per costruire il gioco, per catturare palloni, per fungere da frangiflutti e far rimbalzare tutti gli avversari, ma anche per spingersi in verticale e trasformarsi in una risorsa offensiva. Torreira insegue la sesta perla stagionale e, segnarla allo Stadium contro la Juventus, con cui ha segnato e vinto una sola volta, potrebbe consacrarlo definitivamente nell’Olimpo degli "dèi" viola, quelli destinati all’immortalità. La Fiorentina non vede l'ora di esercitare il riscatto, l'ottimismo non manca, ma c'è da capire quando il tutto verrà formalizzato e quando l'Arsenal concederà, se lo farà, uno sconto. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.