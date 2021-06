STADIO, Per Italiano e lo staff servono 4-5 milioni

Sempre al lavoro, in silenzio. Ma la Fiorentina ancora non ha chiuso la trattativa per il nuovo allenatore. Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il giorno giusto sembra essere quello di lunedì, tra 48 ore dunque. La corsa pare diventata a due: non è tramontata l’ipotesi di riuscire a trovare un accordo per Vincenzo Italiano, sotto contratto con lo Spezia, con il pagamento della clausola rescissoria da 1 milione come unica via di fuga possibile, ma comunque resiste la candidatura di Fonseca, il tecnico portoghese che era stato cercato prima che la scelta dei viola ricadesse su Gattuso. Se la Fiorentina ha intenzione di continuare a seguire la via che porta a Italiano, l’unica chiave è quella di accendere la clausola rescissoria per “liberare” l’allenatore, anche se dopo ci sarebbe da trattare per lo staff la cui valutazione complessiva supera il milione, ma in questo caso una possibile contropartita (vedi Saponara) aiuterebbe. Numeri alla mano, per portare Italiano a Firenze servono tra i 4 e i 5 milioni di euro: uno per pagare la clausola, uno per lo staff, più un ingaggio biennale di 1,2 milioni netti l’anno.