STADIO, Jack suona la carica: è il jolly salvezza

Spazio ai temi di campo e al fondamentare recupero dal 1' di Jack Bonaventura in vista della sfida di Benevento sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. "Bonaventura mette la Viola in terapia" si legge come titolo della pagina sportiva legata alla Fiorentina, che spiega come l'ex Milan potrebbe essere (o almeno Prandelli se lo augura) il "Jack" giusto da calare per il delicatissimo scontro salvezza del Vigorito, in programma questo sabato. Dopo l'assenza di tre settimane per problemi fisici, Bonaventura è pronto a tornare titolare e a dare tutto il suo contributo che in questo ultimo mese è mancato. Il centrocampista, per storia e numeri, è l'uomo giusto per mettere al bando la paura e per dare la giusta carica in vista di questo finale di stagione. Davanti a sé avrà Pippo Inzaghi, suo allenatore in rossonero nella stagione 2014-15, al quale vorrà di certo giocare un brutto scherzo.