STADIO, Colpani, Palladino rifletta: esposto a critiche

All'interno della sua analisi sul Corriere dello Sport legato al momento della Fiorentina, Alberto Polverosi analizza anche quello che fin qui è stato l'apporto dato da Andrea Colpani alla causa viola. Oggi - scrive il giornale - Kean e Dodo sembrano corpi estranei a questa squadra, in campo la gente vede quei due e nessun altro. Non certo Colpani, sul quale Palladino deve fare una riflessione attenta: l’ex monzese sta infilando una serie di prestazioni non anonime, peggio. Se continua così lo sottopone a critiche pesanti e soprattutto lo rende inutile alla squadra.