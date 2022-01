STADIO, Cabral ok già con la Lazio: lui è molto carico

Anche sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla dell'arrivo a Firenze di Arthur Cabral e delle prospettive che da oggi si aprono in casa Fiorentina con l'arrivo del brasiliano: per l'ex Basilea - si legge - è stato tutto molto rapido, tutto molto smart. Come quel pollice costantemente alzato e rivolto ai fotografi, in una professione immediata di ottimismo e sicurezza che farà sicuramente piacere ai tifosi viola, quanto mai desiderosi di chiudere il capitolo con chi non ha creduto nella Fiorentina e di aprirne uno nuovo con chi invece ha scelto la Fiorentina per un percorso da fare insieme. Possibilmente di successi. Ecco il significato dell’accelerazione impressa dagli uomini di mercato di Commisso all'operazione, così da consegnare subito Cabral a Vincenzo Italiano: adesso l’inserimento in gruppo, l’avvicinamento alla Lazio e il possibile debutto nel campionato italiano.