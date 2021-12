ROCK&GOL, Mayoral-Ikoné: basta mettervi in mostra!

Classico appuntamento del sabato con la rubrica "Rock&Gol" a cura di Benedetto Ferrara, sulle pagine odierne de La Nazione. Stamani si parla degli obiettivi viola Borja Mayoral e Jonathan Ikone, che stanno facendo faville con i rispettivi club: "Come ti cerca la Fiorentina inizi a fare il fenomeno e i tifosi viola si preoccupano dell’aumento dei prezzi, quelli che già ti mandano in bestia con le bollette energetiche e coi gol di Scamacca, che ora costa il triplo. Ok ragazzi, abbiamo capito che siete forti, però adesso basta mettervi in mostra, che sennò diventa tutto più problematico. Già non è facile gestire la questione Vlahovic, visto che sulla Gazzetta appare un fondo intitolato «Juve fai il colpo Vlahovic, se lo prendi ora puoi ripagartelo in sei mesi»”.