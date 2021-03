REPUBBLICA, Vlahovic, un boom "contro pronostico"

Anche sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) questa mattina si parla di Dusan Vlahovic e del boom che ha visto protagonista il serbo in questi ultimi mesi. Come spiega il quotidiano, la citazione preferita del 2000 è "Against all odds", canzone di Phil Collins: contro ogni previsione, la traduzione del motto. Il talento però a Dusan non è mai mancato. L’esordio col Partizan a 16 anni, le reti a raffica nella Fiorentina Primavera, la stoffa del trascinatore, l’umiltà di chi è consapevole che a 21 anni ne avrà ancora da fare di strada. Nel settembre scorso, dopo quel gol divorato a San Siro contro l’Inter, Vlahovic cancellò tutte le foto dal suo profilo social e si infuriò più con se stesso che con altri. La terza rete col Benevento è stata una magia. Quel gol però rimane nella storia. Vlahovic è il più giovane giocatore a realizzare una tripletta con la Fiorentina dai tempi di Monelli (settembre 1983), è il terzo giocatore serbo ad andare in doppia cifra in una singola stagione di Serie A e soprattutto è uno dei quattro giocatori nati nel 2000 ad andare in doppia cifra nei cinque maggiori campionati europei in corso: con lui ci sono Haaland dl Borussia (19 reti), Kean del PSG ( 11 reti) e Gouiri del Nizza (11 reti).