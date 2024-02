REPUBBLICA, Nico torna alle origini. Decisivo a sinistra

FirenzeViola.it

Come sottolineato dall'edizione odierna di Repubblica(Firenze), Italiano domenica contro il Frosinone ha scelto di far tornare Nico Gonzalez alle origini. L'argentino, come in nazionale, è tornato a giocare a sinistra. Il numero 10 viola fin dal suo arrivo sulle rive dell'Arno ha sempre dichiarato di trovarsi meglio sulla corsia mancina e, probabilmente grazie all'arrivo di un riferimento offensivo come Belotti, Italiano ha deciso di riproporlo in quella posizione. Il ritorno a sinistra di Nico è coinciso con il suo ritorno al gol dopo due spezzoni di gara, contro Inter e Lecce, che sono serviti all'argentino per mettere minuti nelle gambe. L'ex Stoccarda curiosamente contro il Frosinone ha segnato di destro la sua decima rete stagionale.

Non è un caso che Italiano abbia riproposto Nico sulla corsia mancina proprio con l'arrivo di una punta come Belotti. Allo stesso modo infatti l'attuale numero 10 viola aveva giocato agli inizi della sua avventura fiorentina quando in avanti c'era Dusan Vlahovic. Contro i ciociari Nico è stato, insieme a Belotti, il calciatore che più di tutti è arrivato al tiro(3 volte). Non solo, l'argentino è stato il migliore per passaggi chiave completati(3) e il secondo per tocchi nell'area avversaria(7). Sicuramente Italiano nel corso della stagione alternerà Nico tra destra e sinistra in base alle caratteristiche dell'avversario e dell'undici scelto, anche se va detto che con l'ex Stoccarda a sinistra Ikonè a destra ha fato una delle sue migliori prestazioni da quando veste la maglia viola.