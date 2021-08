REPUBBLICA, L'Inter punta DV9, viola su Belotti

Secondo La Repubblica potrebbe iniziare un giro di centravanti sul mercato. Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku e nel caso l'Inter sarebbe pronta a virare su Duvan Zapata o... Dusan Vlahovic. Per questo la Fiorentina si muove per Andrea Belotti, in scadenza tra un anno col Torino e che è atteso oggi al Filadelfia per provare a sciogliere le riserve sul futuro. Su di lui ci sono anche Zenit e Roma.