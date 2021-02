REPUBBLICA, L'attacco piange: la speranza Kokorin

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) troviamo quest'oggi un focus legato alle difficoltà in zona offensiva della Fiorentina, che anche contro l'Inter venerdì ha certificato di essere vittima di una certa sterilità che ha complicato (e non di poco) i piani dei viola. Fino a questo momento il reparto avanzato non è riuscito a dare un grande contributo e le difficoltà non mancano. I viola in 21 giornate hanno segnato altrettanti gol. E sono il penultimo attacco della serie A. Peggio ha fatto solo il Parma. Un dato che deve far riflettere e che alla fine spiega anche i problemi di questa stagione. Se restiamo al campionato, Vlahovic ha realizzato 7 reti, Kouamé e Ribery un gol a testa. Nessun centro per Callejon, che tra l’altro ha avuto poco spazio. Proprio per questo diventa fondamentale l’inserimento di Kokorin. L’attaccante russo non è un bomber ma ha le caratteristiche per poter fare la seconda punta e aiutare soprattutto Vlahovic. Poi dipenderà anche dalle scelte di Prandelli. Kororin, tra Dinamo Mosca, Zenit San Pietroburgo, Sochi e Spartak Mosca, ha disputato 315 partite ufficiali con 93 gol e 43 assist. Insomma appena avrà ritrovato la miglior condizione possibile (e ci vorrà un po’ di tempo) potrà e dovrà essere un’arma in più per aiutare la Fiorentina a raggiungere prima possibile quota 40 punti.