REPUBBLICA, Il mercato non risolve i problemi della Viola

"Pensare che sarà il mercato a risolvere i problemi della Fiorentina è un’utopia". Inizia così il commento di Giuseppe Calabrese su Repubblica al momento dei viola, sconfitti anche a Monza. "Per quanto Pradè riuscirà a fare, sarà difficile trovare giocatori migliori di quelli che sono scesi in campo ieri sera. Almeno i primi undici. Quindi è da qui che si deve ripartite e tocca a Palladino trovare una via d’uscita".

Perché secondo il giornalista se è vero che i meriti del periodo d'oro erano soprattutto del tecnico, così lo stesso si deve dire di questo momento no della sua squadra. E su Gudmundsson aggiunge: "È evidente che adesso Gudmundsson è un caso. Non c’è con la testa, fisicamente è lontano dalla forma migliore. Qualunque sia il problema va risolto. Senza di lui manca la capacità di inventare. Con lui la Fiorentina gioca con uno in meno. E lo stesso si potrebbe dire di Colpani, la controfigura del giocatore applaudito a Monza".