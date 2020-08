REPUBBLICA, Il credo di Aquilani: vittorie e sogni

Ampio spazio ai risvolti del successo in Coppa Italia della Fiorentina Primavera sulle pagine sportive de La Repubblica (ed. Firenze) in edicola oggi: in particolare il quotidiano si concentra sulla carriera appena iniziata di Alberto Aquilani, che alla prima panchina coi baby viola ha fatto centro consegnando a Commisso il suo primo trofeo da presidente viola. Il Principino nel giro di un anno ha deciso di intraprendere una nuova sfida coi giovani della Fiorentina. Prima la formazione Under 18, esperienza di partenza nella quale però ha dovuto fare i conti con una squadra in difficoltà che non a caso non è mai riuscita a vincere nelle nove gare disputate. La chiamata di Iachini in prima squadra, come collaboratore tecnico, è suonata come una promozione. Così, complice il lockdown e lo stop della stagione per le giovanili, la Fiorentina ha salutato Bigica e deciso di affidare la guida della Primavera proprio ad Aquilani. Un gruppo valido, serio e voglioso di seguire le indicazioni del nuovo allenatore. Aquilani ha puntato da subito su empatia, ascolto, chiarezza e intensità specie negli allenamenti. Il successo all’esordio in Coppa Italia Primavera ha certificato la bravura di Aquilani nell’aver dato subito una logica, un disegno semplice ma efficace a un gruppo che in buona parte cambierà in vista della prossima stagione col ricambio generazionale imposto dal regolamento