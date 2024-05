REPUBBLICA, I consigli per i tifosi viola ad Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una trasferta complicata, come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, quella di Atene per i tifosi viola. il settore dello stadio Agia Sophia dedicato ai tifosi gigliati sarà tutto esaurito, oltre 9.000 i biglietti venduti, e ora i sostenitori della Fiorentina stanno organizzando i viaggi. Chi in aereo, chi in macchina, chi addirittura in traghetto per seguire la formazione di Italiano in questa finale. Una trasferta complicata per la logistica, per i prezzi alle stelle e per l'ordine pubblico, visto che i viola giocheranno contro l'Olympiacos nello stadio dell'AEK Atene, tra le principali rivali dei biancorossi.

Come sempre in occasione di eventi del genere c'è un po' di preoccupazione. Le autorità greche hanno disposto delle misure particolari per far sì che venga rispettato l'ordine pubblico. In alcune zone della città verranno chiuse le scuole e ci saranno grosse limitazioni riguardo al traffico. Allo stadio sarà possibile arrivare solo con mezzi pubblici o taxi che prenderanno i tifosi e gli accreditati in specifici punti di prelievo.

La UEFA tramite i propri canali ufficiali ha reso noti alcuni consigli per le due tifoserie, come portare sempre dietro un documento d'identità valido per eventuali controlli. Inoltre non saranno ammessi allo stadio i colori di squadre diverse da Fiorentina e Olympiacos e non verrano fatte entrare borse di dimensione più grande di un foglio A4. Questi i principali consigli dello psicologo esperto di gestione delle folle Alessandro Cariulo. Meglio camuffarsi da semplici turisti prima di entrare allo stadio. Non girare da soli ma stare in gruppetti e, visti i tanti vicoli vicino allo stadio, evitare i posti chiusi.