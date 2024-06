REPUBBLICA, Curva Fiesole: "pazienza finita"

FirenzeViola.it

Con un comunicato(QUI il comunicato integrale) reso noto attraverso la pagina Facebook "Fuori Dal Coro" la Curva Fiesole, a due giorni dalla finale di Atene, ha preso posizione chiedendo al presidente Commisso maggiore chiarezza e maggiori investimenti. Non solo, la parte più calda del tifo fiorentino si è espressa anche contro la squadra e l'intera dirigenza. Insomma una presa di posizione che fa rumore e a cui il club viola risponderà solo martedì in una conferenza stampa di fine stagione. Le parole più dure del comunicato sono riservate ad alcuni giocatori, ritenuti colpevoli, con atteggiamenti non idonei in campo e fuori, di aver poco rispetto per la città.

Nel comunicato infine si parla di futuro, un futuro che la Curva Fiesole vorrebbe diverso da quello di questi ultimi anni. La piazza non vuole lottare per l'ottavo posto. Adesso la palla passa alla Fiorentina e soprattutto a Rocco Commisso che martedì in conferenza stampa risponderà alle critiche dei tifosi e alle richieste di chiarezza. A riportarlo è La Repubblica(Firenze).