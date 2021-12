REPUBBLICA, Amrabat, un addio che fa bene a tutti

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene proposto questa mattina un focus legato a Sofyan Amrabat, giocatore ormai prossimo alla cessione nel corso del mercato di gennaio che solo due anni fa, quando fu comprato, aveva mandato in visibilio una città intera. Come spiega il giornale, quasi due anni fa Amrabat era stato il manifesto di una campagna acquisti invernale faraonica da parte della Fiorentina, fatta di quasi 80 milioni spesi. Due stagioni dopo invece gennaio coinciderà con l’inizio di una exit strategy che sa di toccasana per tutte le parti coinvolte dopo un matrimonio nato con tanti auspici ma finito in contraddizioni tecniche. Amrabat per tanti era il cavallo di Troia per arrivare a Juric, ma ha finito per essere inglobato in una stagione, la scorsa, fatta di tante difficoltà e di una collocazione in campo che non ha mai convinto, né da regista, né da mezzala. Qualche fiammata c’è stata ma decisamente troppo poco per un giocatore voluto in prima persona dal presidente Commisso e pagato venti milioni di euro.