REP. (FI), Viola senza ali: solo 5 gol e 2 assist senza Nico

Non c’è solo un problema delle prime punte in questa Fiorentina. Oltre ai gol mancati dei centravanti, infatti - rimarca oggi la Repubblica (Firenze) - continuano a non arrivare reti anche dagli esterni d’attacco. Tolto Nico Gonzalez, dagli altri quattro elementi offensivi ci sono stati solo 5 gol, di cui soltanto 2 in campionato.

Si tratta di Sottil, Brekalo, Ikoné e Kouamé. Italiano alterna prima l’uno, poi l’altro, ma il risultato non cambia. Ikoné ha lo strappo, la rapidità, in alcune occasioni anche l’abilità nell’uno contro uno. Ma non segna, non è concreto. Brekalo è più ordinato, ma anche lui non incide sotto porta. Kouame è sempre pronto a dar mano, ma anche lui ha portato solo un gol. E Sottil dà sempre l’impressione di poter spaccare la gara, salvo poi arrivare negli ultimi metri e perdersi tra un dribbling di troppo e una conclusione fuori dallo specchio - si legge -. A rendere ancora più negativa la prova dei quattro esterni offensivi che non siano Nico, anche il numero degli assist: due, in tutto.