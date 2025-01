REP.FI, Via i senatori: Palladino smantella il gruppo storico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Addio vecchia guardia: Palladino smantella il gruppo storico". Con questo titolo, la Repubblica (ed. Firenze) apre le sue pagine dedicate oggi alla Fiorentina, scrivendo che le due sessioni di mercato col tecnico ex Monza hanno avuto fin qui questo mantra. Da una parte la volontà di essere ambiziosi, di alzare l’asticella degli obiettivi e di puntare all’Europa che conta con entusiasmo e nuove idee. Dall’altra i “senatori” che cedono il passo ai nuovi leader e che chiedono di cambiare aria perché chiusi dagli innesti che prendono piano piano il loro posto.

Il tecnico che prima si affida ai suoi senatori come Biraghi, Quarta, Ikoné, Kouamé, all’inizio della sua avventura a Firenze. Poi, complici anche i nuovi acquisti, mette in atto la legge della meritocrazia e le risposte dal campo sono inequivocabili. Dunque le scelte, mai semplici specie nei confronti di due leader senza più fascia al braccio. Il saluto al Chino e presto anche quello a Biraghi, fuori dal gruppo ormai da tempo e fuori dai convocati da oltre un mese. Il suo procuratore che sbotta e che mette in difficoltà anche Parisi, altro suo assistito che poi troverà sempre più spazio anche in campionato. Prestazioni che da brillanti diventano opache, risultati che sono una logica conseguenza. In attesa che si trovi la destinazione giusta per Biraghi, la dirigenza sta cercando di piazzare altri elementi appartenenti alla vecchia guardia. Su tutti Kouame e Ikonè.