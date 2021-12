REP. FI., Torna il derby d'Europa, l'ultimo nel 1996/97

Come ricorda la Repubblica Firenze, l’ultima volta così in alto, per Bologna e Fiorentina, fu venticinque anni fa: stagione 1996/1997, alla 15° giornata i rossoblù di Renzo Ulivieri erano settimi in classifica, la Viola di Claudio Ranieri quinta. Era il 20 ottobre 1996, la Fiorentina vinse al Dall’Ara 2-0 grazie a Batistuta e a un autogol di De Marchi. La stagione terminò non benissimo, con i rossoblù settimi e i gigliati noni, calati alla distanza dopo un incoraggiante avvio. Da lì in poi Bologna-Fiorentina è stato un derby dell’Appennino in tono minore, mai così importante per la classifica. Tra fallimenti, serie B e prestazioni in Serie A che soprattutto sponda Bologna hanno sempre riguardato la zona neutra della classifica, mai quella di vertice. La sfida di domani invece tornerà ad avere il sapore d’Europa.