REP. FI., SOS difesa. La Fiorentina è già in emergenza

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L’infortunio di Mina con la Colombia, lesione di primo secondo grado al retto femorale della gamba sinistra, obbliga la difesa della Fiorentina, già a questo inizio di stagione a compiere gli straordinari. La Viola dovrà affrontare 7 partite in 21 giorni e a disposizione per il reparto difensivo sono solamente 5 (Milenkovic, Ranieri, Quarta, Comuzzo e Dalle Mura), di cui due molto giovani.

Alla sosta la Fiorentina è arrivata con la peggior difesa del campionato: sette gol subiti in tre partite e questo infortunio non fa altro che peggiorare le cose. Il tecnico Vincenzo Italiano, nonostante non sia un maestro della fase difensiva, non vorrà certo rinunciare al percorso di miglioramento di questi anni. Lo scorso anno infatti i viola hanno chiuso con otto gol subiti in meno della stagione 2021-2022 e nelle classifiche delle occasioni concesse sono tra le squadre che hanno lasciato meno opportunità all’avversario.

Migliorare in queste condizioni però rende tutto più complicato. Dato che la Fiorentina non andrà ad acquistare nessun svincolato, si presenta una grande occasione per i giovani Comuzzo e Dalle Mura. Il primo, nonostante non abbia esperienza nei professionisti, è reduce da un precampionato sorprendente, nel quale ha impressionato tutti; il secondo vedrà aprirsi le porte della prima squadra nel momento pù inaspettato, dato che, nonostante le buone aspettative su di lui, era sempre in prestito in Serie B.

Contro l'Atalanta giocherà sicuramanete Ranieri, mentre Milenkovic sarà in ballottaggio con Quarta, dato che il serbo ha giocato in Nazionale, mentre l'argentino si è potuto allenare a Firenze. A riportare la notizia è La Repubblica Firenze.