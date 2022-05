REP. FI., Roma stanca? Macché, viola molto superiori

Su la Repubblica - Firenze è presente il commento di Guseppe Calabrese relativo alla gara di ieri tra Fiorentina e Roma. Tra i responsabili del successo gigliato c'è "Italiano, che ha saputo dare un gioco e un’identità alla sua squadra. I giocatori, che anche nei momenti più difficili non si sono mai disuniti. La società, che ha saputo dare tranquillità e stimoli [...] Non ci sono grandi fenomeni in questa squadra (Gonzalez ha fatto una grandissima partita, però), ma un gruppo di giocatori che sono disposti a sacrificarsi e a seguire le idee del suo allenatore. [...] E nessuno dica che la Roma era spompata dalla fatica di coppa, perché non è questo il punto. La Fiorentina è stata superiore e basta".