REP.FI, Rivoluzione viola: come cambia con Palladino

Come sottolinea oggi l'edizione di Firenze di Repubblica, la parola chiave della Fiorentina che verrà è ambizione. Il modo migliore per archiviare tre anni segnati dall’identità targata Vincenzo Italiano. Un passo in avanti da parte della società. Nei confronti dei tifosi, dei giornalisti, di tutto l’ambiente. Si riparte da Raffaele Palladino, nuovo allenatore che ha firmato fino al 2026 con opzione al 2027 a circa 1,5 milioni di euro annuali.

L’intermediazione decisiva di Minieri, poi il colloquio col capitano Biraghi al Viola Park e i primi tavoli di mercato con la dirigenza. Tutto in divenire tra conferme, riscatti, prolungamenti. I moduli di riferimento saranno il 3- 4- 2- 1 e il 4- 2- 3- 1: esterni tutto campo, play di qualità, Beltran e Gonzalez che potrebbero trovare spazio in coppia dietro la punta. Presto Pradè incontrerà Beppe Riso, agente di Palladino, per riprendere i rapporti dopo alcune tensioni del passato e pianificare le prossime mosse di mercato.