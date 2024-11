REP.FI, Petagna, Shpendi e Djuric: nomi per il vice-Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo lungo approfondimento dedicato alle mosse che verosimilmente attuerà la Fiorentina nel mercato di gennaio, la Repubblica (edizione di Firenze) ha stilato una serie di nomi che può sondare la società viola per colmare il principale vuoto che mostra la rosa di Palladino, ossia un attaccante che possa far rifiatare Moise Kean. L'identikit sarà questo, un centravanti che verrà sapendo che il titolarissimo è il classe 2000. Il quotidiano menziona a tal proposito Milan Djuric del Monza, in scadenza il prossimo giugno con i brianzoli.

Discorso simile, anche per caratteristiche, porta ad Andrea Petagna, sempre del Monza. Pare invece molto complicato il ritorno in viola di Giovanni Simeone, mentre il profilo gettonato più di tutti al momento è Cristian Shpendi: dieci gol in quindici gare tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Cesena in B, la Fiorentina gli ha messo gli occhi addosso e a gennaio potrebbe già intavolare una trattativa.