REP.FI, Parisi e il ritorno a Empoli da oggetto misterioso

L'edizione fiorentina di Repubblica si concentra su Fabiano Parisi, reduce da tre panchine di fila e un ritorno, tra pochi giorni, nello stadio che l'ha visto crescere con la maglia dell'Empoli. Arrivato più di un anno fa per una cifra superiore ai 10 milioni, quello che era considerato uno dei colpi dell'estate alla fine ha fatto tanta panchina e anche con l'arrivo di Palladino le cose non sono cambiate, anzi: con l'arrivo di Gosens lo spazio a sua disposizione è ulteriormente diminuito. Chissà che l'aria di Empoli non possa in qualche modo stimolarlo con l'obiettivo di tirare fuori talento e orgoglio.