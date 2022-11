REP. FI., Ora i viola sistemino la propria classifica

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica si trova il commento di questo inizio di stagione a firma Giuseppe Calabrese: "Nessun miracolo degli Hearts e niente primo posto. La Fiorentina ha fatto quello che doveva, ma la storia (purtroppo) era già scritta. Ai viola tocca lo spareggio e abbiamo tempo per pensarci. Nell’attesa prendiamo questa vittoria e riflettiamo bene su quello che siamo e su ciò che dovremo essere. A Riga la Fiorentina ha fatto tutto quello che le era stato chiesto. Ha giocato un buon calcio, anche se l’avversario era modestissimo, ha confermato qualche piccolo progresso, ha dato minuti in più a giocatori che di solito si vedono poco, ha vinto senza difficoltà anche se nel finale ha un po’ mollato (e questo non va bene...). Ma resta il fatto che, per i valori in campo, il primo posto doveva essere della Fiorentina e non del Basaksehir. Peccato. Niente dietrologia comunque, anche se il rammarico rimane. Però non è il momento di voltarsi indietro, ora si può solo guardare avanti. Da qui alla sosta la Fiorentina ha l’occasione per rimettere un po’ a posto la sua classifica. Ora squadra ha bisogno di dare continuità ai suoi risultati e di trovare il suo centro di gravità. Un ulteriore step di crescita, indispensabile se la Fiorentina vuole pensare in grande. Se poi pensa in grande anche la società e a gennaio mette sul tavolo un extra budget per fare qualche operazione di mercato, tanto meglio. Gente con i piedi buoni può fare comodo, sia in Italia che in Europa. Italiano osserva e riflette, sapendo che questa è una stagione fondamentale anche per lui, chiamato a crescere insieme alla sua squadra".