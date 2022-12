REP. FI., Milenkovic leader. I piani di Italiano per il serbo

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze si concentra su Nikola Milenkovic. Leader della difesa gigliata, insieme a tutto il reparto difensivo, nonostante i vari cambi di modulo, sarà chiamato ancora una volta a dimostrare la propria affidabilità. Italiano ha riaccolto, dopo il Mondiale, a braccia aperte Milenkovic. Accanto al serbo, in stagione, si sono alternati sia Igor che Martinez Quarta. La certezza, appunto, è rappresentata da Milenkovic. Il 2023 potrebbe essere l’anno della sua definitiva consacrazione. Un giocatore che ama Firenze e la maglia della Fiorentina. Il suo rinnovo la scorsa estate ha significato molto per Commisso e il suo club. Adesso qualche giorno di riposo per passare il Natale in famiglia ma poi, fin da martedì prossimo, tutti nuovamente al centro sportivo per iniziare a preparare la prima sfida del 2023 contro il Monza. Per il nuovo inizio della stagione, sotto molti aspetti, Vincenzo Italiano conta su Nikola Milenkovic.