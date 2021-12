REP. FI., Mai un pari, ma per Italiano non è un difetto

Come scrive la Repubblica Firenze, la Fiorentina se la gioca, si diverte, ricerca la continuità e si è candidata a rivelazione del campionato col suo piazzamento in piena zona Europa e quel Dusan Vlahovic, attuale capocannoniere, col quale sognare è lecito. Finora la Viola non ha mai pareggiato (9 vittorie, 7 sconfitte) ma nella logica del tecnico, Vincenzo Italiano, questo non deve essere per forza un difetto. Anzi. La continuità si ricerca attraverso le prestazioni, la mentalità, il carattere mostrato in ogni singolo incontro. Come quello di questo pomeriggio dove i viola affronteranno l’ultima in classifica: la Salernitana dell’attaccante Simy e dell’ex Ribery.