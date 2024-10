REP.FI., Le parole di Kouame richiamano alla coesione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A distanza di due giorni dal pareggio maturato in casa dell' Empoli, l'argomento di primo piano sono le parole post gara di Christian Kouame, capitano della Fiorentina dello scorso match. L'attaccante ivoriano ha espresso il fatto che in attacco la Fiorentina ancora non gioca da vera squadra, sta quindi ai veterani in quella zona di campo (lui, Ikone e Sottil) a mettere i nuovi arrivati di giocare tutti insieme.

Questo è quanto riporta La Repubblica-Firenze, la sensazione che ai viola manchi proprio un'identità e un gioco di squadra. Raffaele Palladino ha ribadito che c'è bisogno di tempo, ritenendo che sta vedendo una crescita costante del gruppo. L'allenatore ha voluto più sottolineare il concetto che i viola contro l' Empoli non hanno subito gol, quasi non tenendo conto del fatto che contro la squadra di D'Aversa non è stato fatto un tiro in porta.

Nel frattempo, Palladino continua a lavorare in vista dell'esordio europeo contro i gallesi del The New Saints. Ad Empoli ha lanciato anche un messaggio importante: il nucleo storico formato da Biraghi, Quarta e Mandragora non è sceso in campo neanche per un minuto.