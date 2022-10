REP. FI., La Viola paga caro gli infortuni: ecco il dato

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica si trova un interessante focus sugli infortuni che hanno caratterizzato, in negativo, l'avvio di stagione della Fiorentina. L'infortunio di Jovic a Lecce ha fatto salire il bottino a quota sei infortunati costretti a stare ai box per un periodo medio lungo. Nonostante il dato in Serie A si sia notevolmente alzato (quasi cento giocatori stoppati dall’avvio della stagione), ciò che va in controtendenza con la passata stagione sono le percentuali relative agli infortuni in casa Fiorentina. Lo scorso anno lo staff di mister Italiano si era rivelato uno dei migliori d'Italia, con una media sul 97% di disponibilità da parte dei giocatori e la riduzione dei traumi del 185% in meno rispetto a sei anni prima. Quest'anno, com'è facile capire, le percentuali citate prima, si sono notevolmente abbassate, accompagnate fin qui, da una lunga lista di infortunati: Dodo, il prima citato Jovic, Milenkovic, Nico Gonzalez, Sottil, Igor, Duncan, Gollini e anche i piccoli problemi fisici che ha avuto Maleh nella scorsa settimana.