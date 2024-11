REP.FI, La rinascita di Beltran tra sorrisi e nuovo ruolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione fiorentina di repubblica dedica spazio a Lucas Beltran e al suo nuovo ruolo all'interno della squadra di Palladino. Il Vikingo ha saputo cogliere l'attimo e da oggetto misterioso è diventato dopo l'infortunio di Gudmundsson, elemento imprescindibile per questa Fiorentina.

Beltran recupera palloni (in campionato sono già 16), attrae e gestisce il pallone (86% di precisione nei passaggi) e tocca picchi di 32 km/h quando deve accelerare. Quando Gudmundsson tornerà lo spazio per l'argentino per forza di cose diminuirà, ma dopo un anno e mezzo a Firenze può tornare a puntare a una maglia albiceleste dell'Argentina che per ora gli è sfuggita ma continuando a migliorare sarà di nuovo pronta per lui.