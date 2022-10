REP. FI., La qualità di Jovic può fare la differenza

p>All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica si trova il commento di questo inizio di stagione a firma Giuseppe Calabrese: "Va bene così, dai. Ci fosse stata la goleada la Fiorentina avrebbe opzionato il primo posto (c’è sempre una speranza...), ma di questi tempi non possiamo essere troppo pretenziosi. A maggior ragione dopo quel gol regalato da Gollini. Un’altra follia. Per fortuna ci ha pensato Jovic a rimettere le cose a posto. Due reti e un paio di occasioni sbagliate, una partita comunque sempre al centro dell’azione. La sua qualità può fare la differenza, può riaccendere il gioco della squadra viola. La doppietta di ieri sera può dargli lo slancio chegli serve per riprendere in mano il suo talento e sbatterlo in campo.L’obiettivo Europa League è lontano, però non così impossibile. Bisogna crederci. E con un centravanti che la butta dentro la rivoluzione (in classifica) è possibile. Il calendario è abbordabile, quattro partite in teoria a basso rischio, tranne la sfida di San Siro contro il Milan. Italiano ha l’occasione per rialzare la testa. La squadra è con lui, la società pure. Con un po’ di buona volontà ( e senza Gollini, per favore) si può recuperare il tempo perduto e fermarsi per i Mondiali con un animo più leggero. Non sarebbe male".