REP. FI, La Premier su Kayode: valutata ipotesi cessione

Non c'è solo Cristiano Biraghi tra gli esterni che dovrebbero salutare la Fiorentina nel mercato invernale. la Repubblica (ed. Firenze), a tal proposito, sottolinea come venga presa in considerazione un'ipotesi cessione anche per Michael Kayode. Per il classe 2004 verranno analizzate le eventuali offerte provenienti dalla Premier League, con alcuni club già interessati, come il Brentford (lo scrive anche La Gazzetta dello Sport) che già l'estate scorsa portò anche un'ingente somma sulle scrivanie del Viola Park.

Spazio poi, sulle pagine del quotidiano, ai possibili movimenti per la difesa. La dirigenza della Fiorentina in attesa di definire le cessioni ha preso informazioni sia per Pablo Marì del Monza che per Woyo Coulibaly del Parma che potrebbero prendere il posto di chi è in uscita.