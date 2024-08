REP.FI, La lunga estate di Nico: tra addio e permanenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche la Repubblica, edizione Firenze, dedica ampio spazio al futuro di Nico Gonzalez, tra offerte, accelerate, brusche frenate e un accordo, quello con la Juventus, tutt’altro che in dirittura d’arrivo. Dopo alcuni giorni in cui sembrava che l’affare si potesse concretizzare nel giro di poche ore, lo scenario adesso pare cambiato. Uno stallo che dipende in prima battuta dalla situazione di Albert Gudmundsson.

La Juventus ha messo sul piatto una cifra intorno ai 30 milioni, con l’argentino che ha aperto all’addio. Ma in realtà la fumata bianca non è così vicina, anche se la Juventus spinge alla ricerca della formula giusta. Forte anche della volontà del giocatore, che vorrebbe giocare la Champions e che continua ad allenarsi in maniera individuale al Viola Park. La volontà di Rocco Commisso sarebbe quella di non cedere Nico Gonzalez. Una situazione che al di là della calma apparente, è destinata ad accendersi specie negli ultimi giorni di mercato.