REP. FI, La Fiorentina vola coi lampi Kouame e Ikoné

"Una vittoria in trasferta in Serie A mai avvenuta nel 2024 e che mancava da febbraio, tre punti rosicchiati al Napoli, Torino superato e una partita da recuperare per consolidare nel finale di stagione una posizione europea anche in Serie A". Come scrive Repubblica (edizione Firenze) la Fiorentina torna rinfrancata dall'Arechi e, dopo le fatiche di coppa, dimostra di voler rimanere ancora attaccata al campionato, centrando un successo che ha il merito soprattutto di alleggerire l'attesa per la gara di ritorno contro l'Atalanta.

Italiano riceve risposte soprattutto dai due marcatori, Christian Kouame (entrato a partita in corso e decisivo con l'elevazione poderosa che vale l'1-0) e Jonathan Ikone (il francese sigla il 2-0 a tempo scaduto, bissando la rete di lunedì scorso col Genoa e per la prima volta segna in due gare consecutive di Serie A). Da Salerno Italiano si riporta soprattutto questo. Il finale, mentre cala un tramonto bellissimo sulla costiera, vede la squadra festeggiare sotto il settore ospiti, un segnale di buon auspicio in vista di Bergamo.