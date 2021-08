REP. FI, L'opinione: "Tutti uniti col mistero Kokorin"

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) troviamo il consueto editoriale a firma di Stefano Cappellini, che fa il punto della situazione sugli ultimi movimenti di casa viola: "Se fosse un congresso di partito, sarebbe il momento dell’unità. Quella vera, però, non una finta a parole o una tregua per scannarsi ancora meglio alla prima difficoltà. Commisso ha ragione su un punto: ora basta critiche e guerra civile. Il club, a meno di brutte sorprese nelle ultime ore, ha fatto la sua parte. Tenere almeno un altro anno Vlahovic e Milenkovic è un segnale importante, è stato preso un regista vero e realisticamente ci saranno altri arrivi da qui al gong del mercato. Non è il paradiso, ma neanche una situazione da mal di pancia cronico e boccucce di sufficienza". Una puntualizzazione, però, viene comunque rivolta all'utilizzo di un giocatore in particolare: "Ma come è stato possibile prendere un giocatore come Kokorin? Chi ha valutato di dare uno degli stipendi più alti della rosa a un calciatore che in questo momento, a quanto pare, è in coda a tutte le rotazioni, come quei primavera che vanno in panchina sapendo già che non vedranno mai il campo? Mistero assoluto. Ma ora basta, solo forza viola. Anzi, pure forza Kokorin".