REP.FI., L'opinione: "Con Kean Champions un obiettivo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

All'interno delle pagine sportive de La Repubblica (ed. Firenze) in edicola oggi, l'editorialista Giuseppe Calabrese analizza il momento della Fiorentina alla luce della vittoria per 3-1 al Franchi contro il Verona. Ecco alcuni passaggi significativi del suo fondo odierno: "Faceva un certo effetto, ieri pomeriggio, vedere la Fiorentina al primo posto in classifica. È durato poco, ma è stato bello. Ma lo è ancora di più guardare la classifica oggi e scoprirsi al secondo posto, in piena corsa Champions.

Nessuno poteva immaginare che a questo punto della stagione la Fiorentina sarebbe stata lì. Anche perché in estate i cambiamenti sono stati tanti e la ripartenza poteva nascondere delle insidie. Invece Palladino ha sorpreso tutti e ha modellato una squadra capace di fare cose impensabili, spinta dai gol di un centravanti che la Juve aveva tenuto in cantina e che Pradè ha tirato fuori con un colpo di genio. Con uno come Kean lì davanti lottare per la Champions non è impossibile. Anzi, diventa un obiettivo".