REP.FI, Kean, inizio favoloso: punta il suo record col PSG

La Fiorentina si gode il grande momento di forma di Moise Kean e per una volta la sosta delle nazionali non toglie ma aggiunge, non limita ma aumenta la consapevolezza di un attaccante che sia in viola che in azzurro ha ritrovato quella fiducia e quello smalto dei giorni migliori. Così la Repubblica (ed. Firenze) dipinge il momento che sta vivendo l'attaccante di Palladino, che ieri è rientrato in gruppo al Viola Park sommando anche il centro in nazionale, arrivato a 1097 giorni dall’ultima volta, una doppietta nel 2021 contro la Lituania.

Rispetto al passato Kean non appare più indolente, ma punto di riferimento, sia nel gioco che nella finalizzazione, non è più il bad boy o il ragazzino che si comporta dentro e fuori dal campo così e così ma un calciatore maturo, pronto per trascinare i compagni. Il resto lo ha fatto la fiducia, parola chiave che alla Juventus è spesso mancata, tra allenatori che facevano altre scelte, minutaggio scarso e l’essere messo sempre in discussione.

Già a quota quattro gol in stagione, oltre a superare il rendimento dello scorso anno, Kean si è già avvicinato agli otto gol totali dell’annata 2021- 2022, ai sei del 2021- 2022 e punta ad a eguagliare i diciannove in quarantacinque partite della stagione 2020-2021 con il Paris Saint Germain, suo record personale. Nemmeno allora però era partito così forte e i primi centri erano arrivati solo a ottobre. Un motivo in più per sorridere.