REP. FI., Kean e Gud, tandem che fa riemergere vecchi ricordi

«Con Kean c’è un grande feeling, sia dentro che fuori dal campo. Mi fa ascoltare la sua musica e mi piace. È un giocatore fortissimo, con un potenziale enorme per raggiungere alti livelli.

Insieme possiamo fare una grande stagione», ha dichiarato Albert Gudmundsson in un’intervista a La Repubblica, che questa mattina in edicola si concentra proprio sul legame tra i due attaccanti viola. Un'intesa che ricorda le celebri coppie d'attacco del passato gigliato, come Baggio-Borgonovo, Batistuta-Baiano o Toni-Mutu. Resta da vedere se l'islandese e l'italiano sapranno emulare questi storici tandem, ma per ora il campo parla a loro favore: con la partita contro il Lecce all'orizzonte, i due sono attesi come titolari per la terza volta consecutiva.