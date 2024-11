REP. FI., Kean da favola. Fiorentina al secondo posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Repubblica-Firenze apre così il commento sulla vittoria della Fiorentina in casa contro il Verona: "Uno, due e tre. Moise Kean e la Fiorentina, in tutto il loro splendore. Balla l’attaccante, con la 'Griddy Dance'". La Viola vince dimostrando di essere una squadra con un gruppo molto unito e trascinato da un Moise Kean in stato di grazia: la sua tripletta proietta la Fiorentina al secondo posto a un solo punto dal Napoli capolista. Simbolica l'esultanza del terzo gol: si toglie la maglia e prende l'abbraccio del pubblico presente nel parterre di tribuna, lanciando un chiaro segnale a chi non ha creduto in lui.

Il direttore sportivo Daniele Pradè lo ha portato sulle rive dell'Arno il 9 luglio, al'inizio del calciomercato e Firenze aspettava un centravanti così dalla cessione di Vlahovic. Farà discutere la clausola rescissoria a 52 milioni di euro, ma il futuro è adesso e con un Kean così la Fiorentina sogna. Palladino, nel post gara, ha detto che restare in queste posizioni dipende solo dalla squadra. E poi dedica la vittoria a Ikone, assente per la morte del padre. Dal secondo tempo contro la Lazio tutto è cambiato, a partire dal capitano che è Ranieri e che insieme a Comuzzo (che festeggia così la sua prima convocazione in Nazionale maggiore) guida la difesa viola.