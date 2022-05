REP. FI., Finale thrilling per i viola: 90' da brividi

Ci sono gare che assomigliano a una trama di un film come quella, da vincere a tutti i costi, che andrà in scena sabato al Franchi contro la Juventus. Questo quanto riporta La Repubblica (ed. Firenze), che aggiunge come già lo scontro sia per i protagonisti in gioco una di quelle partita uniche, sempre differente dalle altre. I viola tornerebbero in Europa al 100% solo grazie ad un successo, altrimenti dovranno attendere il risultato dell'Atalanta e sperare.

A Genova la Fiorentina ha vissuto uno dei momenti peggiori della stagione, ma Italiano ha saputo plasmare la squadra dandole identità e carattere, far sì che tutti si divertissero e ora deve chiudere il cerchio surclassando i bianconeri come finora non gli è mai riuscito in questa stagione.